Avrupa'da yokken Osmanlı'da ilkti! 'Sık dişini helası' müze oluyor
Osmanlı Devleti'nin ilk umumi helası olarak bilinen 'Sık dişini helası' ismiyle tanınan umumi tuvaletten kalma yapı belediye tarafından müzeye dönüştürülüyor.
TOKAT'ta Osmanlı döneminde 1600'lü yıllarda Anadolu'daki ilk umumi hela olarak yaptırılan, son dönemde ise depo olarak kullanılan bina, 2021 yılında Tokat Belediyesi tarafından restore edildi. Halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilenen yapı, belediye tarafından müzeye dönüştürülüyor.
'Su ve Temizlik Müzesi' olarak turizme kazandırılacak yapı şubat ayında ziyarete açılacak.
Sulusokak Çarşısı'nda bulunan, Osmanlı döneminde 1600'lü yıllarda umumi hela olarak yaptırılan, son dönemde ise depo olarak kullanılan bina, 2021 yılında Tokat Belediyesi tarafından restorasyona alındı. Osmanlı döneminde esnafın kullandığı tek umumi hela olan, halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilinen yapıda restorasyon çalışması tamamlandı.
Su ve Temizlik Müzesi olarak turizme kazandırılacak olan yapının içerisinde o dönemde kullanılan su yapıları, çamaşır kazanları, ibrikler, sabunluklar ve kanalizasyon sistemi yer alıyor.