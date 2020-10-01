Avrupa'da rağbet görüyor Eskişehir'de katlediliyor! Akbaşlar yok olma tehlikesi yaşıyor

"Vicdansızlıktan başka bir şey değil"

Tepe, "Herkes kendisine yeterli sayıda köpeğe bakıyor. Köpeksiz kalınca doğada savunmasız kalıyorsunuz. Kendi çevrenizden köpek bulmanızda çok zor çünkü Akbaşlar çok değerli hayvanlar. 2-3 yılda verim almaya başlıyoruz, bunlar milli ırkımız. Tam verim almaya başlayınca böyle bir canilikle karşılaşınca da insan bile diyemiyorum bunlara. O kadar cahilce bir tutum ki, insanların sizle olan sorunlarını sizden değil de o savunmasız hayvanlardan çıkarması vicdansızlıktan başka bir şey değil" şeklinde konuştu.