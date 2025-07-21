Avrupa'da görülmüştü! Vibrio bakterisi Türkiye'de de ortaya çıktı...

AÇIK YARALAR RİSK ALTINDA

Milliyet'te yer alan habere göre; en büyük riskin açık yaraların denizle temasıyla ortaya çıktığını belirten Aferin, Vibrio vulnificus gibi türlerin deriye temas etmesiyle doku enfeksiyonları oluşturabileceğini, nadiren de olsa "et yiyen bakteri" olarak bilinen nekrotizan fasiit gibi ölümcül tabloların gelişebileceğini söyledi. Ayrıca çiğ istiridye gibi kabuklu deniz ürünlerinin de tehlike taşıdığını vurgulayan Aferin, "Vibrio parahaemolyticus tüketilen deniz ürünleri aracılığıyla vücuda girerek karın ağrısı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bağışıklık sistemi zayıf bireylerde bu enfeksiyonlar kana yayılıp sepsise neden olabilir" diye konuştu.