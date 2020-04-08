Avrupa’da en yüksek koronavirüs ölümlerinin gerçekleştiği ülke İngiltere olacak

Buna göre İngiltere'de temmuz ayının sonuna kadar 66 bin 300 Kovid-19 ölümü gerçekleşecek. İngiltere; Avrupa'daki tüm ölümlerin neredeyse yarısına (yüzde 44) ve İtalya'daki ölümlerin (20.000) üç katına sahip olacak.