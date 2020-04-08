Avrupa’da en yüksek koronavirüs ölümlerinin gerçekleştiği ülke İngiltere olacak
ABD’de yapılan bir araştırmaya göre; ağustos ayına kadar İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 66 bini aşkın ölüm meydana gelecek. Buna göre yaz bitiminde İngiltere; İtalya ve İspanya’daki ölü sayısını üçe, Fransa’daki ölü sayısını ise dörde katlayarak Avrupa’nın virüsten en kötü etkilenen ülkesi olacak.
Washington Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmada, Avrupa kıtasındaki 151 bin 680 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedebileceği aktarıldı.
Gerçekleşen vaka ve ölü sayıları, yoğun bakım üniteleri ve hastane yatak kapasitesi verilerini kullanan Washington Üniversitesi araştırmacıları, ülkeden ülkeye beklenen ölüm oranları modelledi.
Buna göre İngiltere'de temmuz ayının sonuna kadar 66 bin 300 Kovid-19 ölümü gerçekleşecek. İngiltere; Avrupa'daki tüm ölümlerin neredeyse yarısına (yüzde 44) ve İtalya'daki ölümlerin (20.000) üç katına sahip olacak.
Araştırmaya göre; yoğun bakım ve hastane yatak kapasitesine bağlı olarak İspanya’da 19 bin, Fransa’da ise 15 bin ölümün temmuz ayına kadar gerçekleşmesi bekleniyor.