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Avrupa yanarken gelen fotoğraflara bakın binlerce araç kar fırtınası esaretinde

Avrupa yanarken gelen fotoğraflara bakın binlerce araç kar fırtınası esaretinde

Avrupa sıcaktan kavrulurken bir tarafta da bambaşka bir hava söz konusu. Görüntüler Arjantin-Şili sınırından... Kar esareti yaklaşık 3 haftadır sürüyor. Mahsur kalan binlerce araç, yeni yeni sınırı geçmeye başlarken sürücüler sabırlarının kalmadığını söyledi.

Avrupa yanarken gelen fotoğraflara bakın binlerce araç kar fırtınası esaretinde

Kış mevsiminin hüküm sürdüğü Güney Yarımküre'de haftalardır süren yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalarla birlikte iki ülke arasında yapılan ticareti de derinden sarstı.

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Avrupa yanarken gelen fotoğraflara bakın binlerce araç kar fırtınası esaretinde

Kar fırtınası sebebiyle TIR sürücüleri ve otobüslerle seyahat eden yolcular, Arjantin-Şili sınırında 3 haftayı bulan bekleyişin ardından isyan noktasına geldi. 

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Avrupa yanarken gelen fotoğraflara bakın binlerce araç kar fırtınası esaretinde

Sınırların açılmasına rağmen yoğunluk nedeniyle ülkelerine dönememekten şikayet eden yolculardan biri, bekleyiş nedeniyle 5 gündür işe gidemediğini söyledi.

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Avrupa yanarken gelen fotoğraflara bakın binlerce araç kar fırtınası esaretinde

21 gündür sınırda beklediğini söyleyen bir TIR sürücüsü ise, dorsesindeki ürünlerle haftalardır beklediğine dikkat çekti.

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