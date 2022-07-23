Avrupa yanarken gelen fotoğraflara bakın binlerce araç kar fırtınası esaretinde
Avrupa sıcaktan kavrulurken bir tarafta da bambaşka bir hava söz konusu. Görüntüler Arjantin-Şili sınırından... Kar esareti yaklaşık 3 haftadır sürüyor. Mahsur kalan binlerce araç, yeni yeni sınırı geçmeye başlarken sürücüler sabırlarının kalmadığını söyledi.
Kış mevsiminin hüküm sürdüğü Güney Yarımküre'de haftalardır süren yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalarla birlikte iki ülke arasında yapılan ticareti de derinden sarstı.
Kar fırtınası sebebiyle TIR sürücüleri ve otobüslerle seyahat eden yolcular, Arjantin-Şili sınırında 3 haftayı bulan bekleyişin ardından isyan noktasına geldi.
Sınırların açılmasına rağmen yoğunluk nedeniyle ülkelerine dönememekten şikayet eden yolculardan biri, bekleyiş nedeniyle 5 gündür işe gidemediğini söyledi.
21 gündür sınırda beklediğini söyleyen bir TIR sürücüsü ise, dorsesindeki ürünlerle haftalardır beklediğine dikkat çekti.