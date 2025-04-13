Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamadı

"Gülcemal", "Vezir Parmağı", "Yahşi Cazibe", "Türkler Çıldırmış Olmalı", "Hababam Sınıfı Askerde", "Maskeli Beşler" ve "Ekmek Teknesi" gibi yapımlarda da yer alan Açıkalın, bu kez imaj değişikliğiyle sosyal medyada gündem oldu.