Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamadı
Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteriyle hafızalarda yer eden Peker Açıkalın, imaj değişikliğiyle gündem oldu. Saçlarını kazıtan ve bıyık bırakan oyuncuyu görenler şaştı kaldı.
Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla tanınan Peker Açıkalın, geçtiğimiz yıl zor zamanlar yaşamıştı. Beyin kaması geçiren Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.
Kameralar karşısına geçen Açıklın, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" demişti.
"Gülcemal", "Vezir Parmağı", "Yahşi Cazibe", "Türkler Çıldırmış Olmalı", "Hababam Sınıfı Askerde", "Maskeli Beşler" ve "Ekmek Teknesi" gibi yapımlarda da yer alan Açıkalın, bu kez imaj değişikliğiyle sosyal medyada gündem oldu.