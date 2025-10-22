Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle şaşırttı! Hastane odasında kanlı mendille fotoğraf paylaşmıştı
Bir zamanların izleyicisi ekrana bağlayan reyting rekortmeni dizisi Avrupa Yakası’ndaki ‘Gaffur’ rolüyle hafızalarda kazınan Peker Açıkalın son olarak hastane odasından elinde kanlı mendille verdiği pozu paylaşınca sevenlerini korkutmuştu. Uzun süredir göz önünde olmayan Peker Açıkalın'ın son hali herkesi şaşırttı.
Bir zamanların en favori dizilerinden biri olan Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Gaffur' rolüyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Peker Açıkalın, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşıyor. Bir süre önce beyin kaması geçiren Açıkalın'ın saçlarını sıfıra vurdurup bıyık bıraktığı imajı dikkat çekmişti. Hastanede kanlı mendille fotoğraf paylaşan Açıkalın sevenlerini endişenlendirmişti. Avrupa Yakası'nın Gaffur'u son haliyle gündem oldu.
"Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" diyen Peker Açıkalın sağlık sorunlarına dair iddialara da son noktayı koymuştu.
Ancak nisan ayında ise Peker Açıkalın hasta odasından elinde kanlı bezle poz verdiği anlar gündeme geldi.
Sevenlerini korkutan Açıkalın'ın son hali merak ediliyordu.