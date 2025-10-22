BIST 10.626
Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle şaşırttı! Hastane odasında kanlı mendille fotoğraf paylaşmıştı

Bir zamanların izleyicisi ekrana bağlayan reyting rekortmeni dizisi Avrupa Yakası’ndaki ‘Gaffur’ rolüyle hafızalarda kazınan Peker Açıkalın son olarak hastane odasından elinde kanlı mendille verdiği pozu paylaşınca sevenlerini korkutmuştu. Uzun süredir göz önünde olmayan Peker Açıkalın'ın son hali herkesi şaşırttı.

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle şaşırttı! Hastane odasında kanlı mendille fotoğraf paylaşmıştı - Resim: 1

Bir zamanların en favori dizilerinden biri olan Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Gaffur' rolüyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Peker Açıkalın, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşıyor. Bir süre önce beyin kaması geçiren Açıkalın'ın saçlarını sıfıra vurdurup bıyık bıraktığı imajı dikkat çekmişti. Hastanede kanlı mendille fotoğraf paylaşan Açıkalın sevenlerini endişenlendirmişti. Avrupa Yakası'nın Gaffur'u son haliyle gündem oldu.

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle şaşırttı! Hastane odasında kanlı mendille fotoğraf paylaşmıştı - Resim: 2

"Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" diyen Peker Açıkalın sağlık sorunlarına dair iddialara da son noktayı koymuştu.

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle şaşırttı! Hastane odasında kanlı mendille fotoğraf paylaşmıştı - Resim: 3

Ancak nisan ayında ise Peker Açıkalın hasta odasından elinde kanlı bezle poz verdiği anlar gündeme geldi.

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle şaşırttı! Hastane odasında kanlı mendille fotoğraf paylaşmıştı - Resim: 4

Sevenlerini korkutan Açıkalın'ın son hali merak ediliyordu.

