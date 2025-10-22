Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle şaşırttı! Hastane odasında kanlı mendille fotoğraf paylaşmıştı

Bir zamanların en favori dizilerinden biri olan Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Gaffur' rolüyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Peker Açıkalın, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşıyor. Bir süre önce beyin kaması geçiren Açıkalın'ın saçlarını sıfıra vurdurup bıyık bıraktığı imajı dikkat çekmişti. Hastanede kanlı mendille fotoğraf paylaşan Açıkalın sevenlerini endişenlendirmişti. Avrupa Yakası'nın Gaffur'u son haliyle gündem oldu.