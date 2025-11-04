Avrupa Yakası dizisi anime olarak geri dönüyor
Gülse Birsel'in en sevilen projelerinden Avrupa Yakası'nın anime versiyonu oluşturuldu. Dizi anime olarak yeniden izlenebilecek.
Ekranların ilgiyle izlenen ve yıllar geçse de hala unutulmayan komedi dizilerinden Avrupa Yakası dizisi anime haliyle geri dönüyor.
İçerik üreticisi Tolga Suna, Avrupa Yakası dizisinin yapay zekayla anime versiyonunu oluşturdu.
Tolga Suna daha önce Kurtlar Vadisi, Aşk-ı Memnun gibi dizilerin anime versiyonlarını da oluşturmuştu.
