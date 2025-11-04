BIST 10.925
Avrupa Yakası dizisi anime olarak geri dönüyor

Gülse Birsel'in en sevilen projelerinden Avrupa Yakası'nın anime versiyonu oluşturuldu. Dizi anime olarak yeniden izlenebilecek.

Avrupa Yakası dizisi anime olarak geri dönüyor - Resim: 1

Ekranların ilgiyle izlenen ve yıllar geçse de hala unutulmayan komedi dizilerinden Avrupa Yakası dizisi anime haliyle geri dönüyor.

Avrupa Yakası dizisi anime olarak geri dönüyor - Resim: 2

İçerik üreticisi Tolga Suna, Avrupa Yakası dizisinin yapay zekayla anime versiyonunu oluşturdu.

Avrupa Yakası dizisi anime olarak geri dönüyor - Resim: 3

Tolga Suna daha önce Kurtlar Vadisi, Aşk-ı Memnun gibi dizilerin anime versiyonlarını da oluşturmuştu.

Avrupa Yakası dizisi anime olarak geri dönüyor - Resim: 4
