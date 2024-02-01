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Avrupa Parlamentosu’nun önü savaş alanına döndü!

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Avrupa Parlamentosu’nun önü savaş alanına döndü!

Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarına karşı Brüksel’de gösterilerini sürdüren çiftçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) binasının önünde döktükleri tezek, odun ve saman balyalarını ateşe verdi.

Avrupa Parlamentosu’nun önü savaş alanına döndü!

AB liderlerinin Ukrayna'ya yardım konulu zirve için bir araya geldiği Brüksel'de, çiftçilerin protestosu devam ediyor. 

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Avrupa Parlamentosu’nun önü savaş alanına döndü!

AP binasının önünde bulunan çiftçiler, yola döktükleri tezek, odun ve saman balyalarını ateşe verdi.

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Avrupa Parlamentosu’nun önü savaş alanına döndü!

“Çiftçi yoksa yiyecek yok" yazılı pankartlar taşıyan çiftçiler, AP binasına yumurta ve taş fırlattı.

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Avrupa Parlamentosu’nun önü savaş alanına döndü!

AB liderlerinin zirve için bulunduğu Avrupa Konseyi Genel Merkezi'nde ise çevik kuvvet geniş güvenlik önlemleri aldı.

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