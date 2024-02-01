Avrupa Parlamentosu’nun önü savaş alanına döndü!
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Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarına karşı Brüksel’de gösterilerini sürdüren çiftçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) binasının önünde döktükleri tezek, odun ve saman balyalarını ateşe verdi.
AB liderlerinin Ukrayna'ya yardım konulu zirve için bir araya geldiği Brüksel'de, çiftçilerin protestosu devam ediyor.
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AP binasının önünde bulunan çiftçiler, yola döktükleri tezek, odun ve saman balyalarını ateşe verdi.
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“Çiftçi yoksa yiyecek yok" yazılı pankartlar taşıyan çiftçiler, AP binasına yumurta ve taş fırlattı.
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AB liderlerinin zirve için bulunduğu Avrupa Konseyi Genel Merkezi'nde ise çevik kuvvet geniş güvenlik önlemleri aldı.
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