Avrupa Parlamentosu önünde canlı yarasa yemek isteyen aktivist gözaltına alındı

Davidçenko, protesto eylemi hakkındaki basın duyurusunda, büyük ilaç firmalarının Kovid-19 salgını sırasında Avrupa Parlamentosunda lobi faaliyetleri için milyonlarca dolar harcadığını savundu. Duyurusunda AB’nin milyarlarca doz aşı alması nedeniyle düşük gelirli birçok ülkenin çok uzun yıllar aşıyı edinemeyeceğine dikkati çeken bir rapora atıf yapan Davidçenko, kendi aşısını geliştirmeyi amaçladığını, bunu yaptığında aşısını ücretsiz dağıtacağını belirtti.