Avrupa basınında Muslera depremi: 2021'den önce dönemez

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ tibia ve fibulasında kırık olduğunu açıklarken, Florin Andone'nin de sağ dizinde ileri derecede esneme olduğunu bildirdi. Futbol dünyası, sakatlığın ardından Muslera için destek mesajları paylaştı. Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında da büyük yankı buldu.