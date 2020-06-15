Avrupa basınında Muslera depremi: 2021'den önce dönemez
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ tibia ve fibulasında kırık olduğunu açıklarken, Florin Andone'nin de sağ dizinde ileri derecede esneme olduğunu bildirdi. Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ tibia ve fibulasında kırık olduğunu açıklarken, Florin Andone'nin de sağ dizinde ileri derecede esneme olduğunu bildirdi. Futbol dünyası, sakatlığın ardından Muslera için destek mesajları paylaştı. Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında da büyük yankı buldu.
''2021'den önce dönmesi beklenmiyor'': Calciomercato'da "Galatasaray'da Muslera ve Andone şoku yaşanıyor. Özellikle Muslera'nın sakatlığı çok ciddi ve 2021'den önce dönmesi beklenmiyor." ifadeleri yer aldı.
''Eski Lazio oyuncusu Muslera 2021'de sahalara geri dönecek'': İtalya'da yayın yapan bir başka internet sitesi Corriere dello Sport ise, "Eski Lazio oyuncusu Muslera 2021'de sahalara geri dönecek." başlığını attı.
2021'de dönüş yapacak: Tuttuosport, Galatasaray'ın Rize'de hem maçı hem Muslera'yı kaybettiğini vurguladı ve Fernando Muslera'nın 2021'de sahalara dönüş yapacağını belirtti.