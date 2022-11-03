AVM'nin içine gizli bir daire yaptı ve yıllarca yaşadı! Tuvaleti gelince de...
Bir alışveriş merkezinin içinde yaşama fikri zaman zaman çoğumuzun aklına gelir. Ama bu fikrinden vazgeçmeyen ve gizlice bir AVM'ye yerleşecek orada yıllarda farkettirmeden yaşayan Michael Townsend adlı sanatçının akılalmaz hikayesine bakın...
Bir çoğumuzun aklının bir köşesinden AVM'de yaşama fikri geçmiştir. Ya da AVM kapanırsa içerde ne yaparım diye düşünmeyen neredeyse yoktur. Şimdi size bu fikirden vazgeçmeyen hatta hayata geçiren bir gencin hikayesini anlatacağız. Şimdiden söyleyelim duyacaklarınız çok ilginç...
Michael Townsend isimli genç bir sanatçı, herkesin hayallerini süsleyen alışveriş merkezinde yaşama rüyasını gerçekleştirerek bir ilke imza attı.
Michael, bir sabah yeni açılan alışveriş merkezini gezdiği esnada mağazaların altında kullanılmayan bir alanda gizli bir oda fark etti.
1999 yılında ABD'nin Rhode Island kentinde bulunan Providence Place Alışveriş Merkezi'nin altında gördüğü bu odayı kendine ait bir daire olarak kullanmaya başladı.