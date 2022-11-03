AVM'nin içine gizli bir daire yaptı ve yıllarca yaşadı! Tuvaleti gelince de...

Bir çoğumuzun aklının bir köşesinden AVM'de yaşama fikri geçmiştir. Ya da AVM kapanırsa içerde ne yaparım diye düşünmeyen neredeyse yoktur. Şimdi size bu fikirden vazgeçmeyen hatta hayata geçiren bir gencin hikayesini anlatacağız. Şimdiden söyleyelim duyacaklarınız çok ilginç...