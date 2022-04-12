AVM'de korkunç ölüm! Hamile genç kadın yemek katından beton zemine çakılarak öldü
GAZİANTEP'te özel bir AVM'nin 3. katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düşen hamile Sevgi Alkayış (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'te dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesinde hamile olduğu öğrenilen Sevgi Alkayış (28), bir AVM'nin üçüncü katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düştü.
Genç kadın ağır yaralanırken, AVM içerisinde büyük panik yaşandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve AVM yetkililerince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili intihar şüphesi üzerine durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.