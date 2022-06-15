Avm'de görüntülenen Hatice Şendil alışveriş stiliyle göz kamaştırdı
Kariyerine verdiği aradan sonra" İyilik" dizisi ile setlere dönen oyuncu Hatice Şendil Sağyaşar avm de objektiflere takıldı! Fit görünümü ve tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu basın mensuplarından soru almayarak, alışveriş turuna devam etti..
Kariyerine verdiği aradan sonra" İyilik" dizisinde canlandırdığı Neslihan karakteri ile setlere dönen oyuncu Hatice Şendil avm de objektiflere takıldı! Tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu basın mensuplarından soru almayarak, alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
Şıklığıyla göz doldurdu
İyilik dizisinde canlandırdığı 'Neslihan' karakteriyle ve değişimiyle sık sık gündeme gelen Hatice Şendil Sağyaşar bir AVM'de görüntülendi. Ünlü oyuncu şıklığıyla göz doldurdu.
Alışveriş stiliyle göz kamaştırdı
Özel aracıyla AVM'ye gelen ve Markalar Sokağı'nda mağazaları turlayan Hatice Şendil, alışveriş stiliyle göz kamaştırdı.
Fit görünümüyle dikkat çekti
38 yaşındaki güzel, fit görünümü ve tarzıyla tüm bakışları üzerinde topladı.