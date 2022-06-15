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Avm'de görüntülenen Hatice Şendil alışveriş stiliyle göz kamaştırdı

Avm'de görüntülenen Hatice Şendil alışveriş stiliyle göz kamaştırdı

Kariyerine verdiği aradan sonra" İyilik" dizisi ile setlere dönen oyuncu Hatice Şendil Sağyaşar avm de objektiflere takıldı! Fit görünümü ve tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu basın mensuplarından soru almayarak, alışveriş turuna devam etti..

Avm'de görüntülenen Hatice Şendil alışveriş stiliyle göz kamaştırdı

Kariyerine verdiği aradan sonra" İyilik" dizisinde canlandırdığı Neslihan karakteri ile setlere dönen oyuncu Hatice Şendil avm de objektiflere takıldı!  Tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu basın mensuplarından soru almayarak, alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti. 

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Avm'de görüntülenen Hatice Şendil alışveriş stiliyle göz kamaştırdı

Şıklığıyla göz doldurdu

İyilik dizisinde canlandırdığı 'Neslihan' karakteriyle ve değişimiyle sık sık gündeme gelen Hatice Şendil Sağyaşar bir AVM'de görüntülendi. Ünlü oyuncu şıklığıyla göz doldurdu.

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Avm'de görüntülenen Hatice Şendil alışveriş stiliyle göz kamaştırdı

Alışveriş stiliyle göz kamaştırdı

Özel aracıyla AVM'ye gelen ve Markalar Sokağı'nda mağazaları turlayan Hatice Şendil, alışveriş stiliyle göz kamaştırdı.

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Avm'de görüntülenen Hatice Şendil alışveriş stiliyle göz kamaştırdı

Fit görünümüyle dikkat çekti

38 yaşındaki güzel, fit görünümü ve tarzıyla tüm bakışları üzerinde topladı.

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