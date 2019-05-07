AVM terasından atladı kendini bıçakladı

İtfaiye aracındaki yangın merdiveni ile yukarıya çıkan bir polis memuru, isminin Ömer E. olduğunu öğrendiği kişiyi, ikna etmek için çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri de binanın altına branda açarak önlem aldı. İşsiz olduğu ve maddi sıkıntı yaşadığı belirtilen Ömer E., polislerin tüm çabasına karşın yaklaşık 15 metre yükseklikteki terastan kendisini boşluğa bıraktı.