Avlu'nun sezon finali yayınlandı! Sezon finalinde şok sahne!

Avlu'nun sezon finalinde, Kudret, Avlu'da artık iktidarın değiştiğinden bahsederek, iktidar kim diye sorar. Adamları hep bir ağızdan “Kudret Öztürk” diye bağırır. Adamlarını peşine takar ve Deniz'in olduğu koğuşa doğru harekete geçer. Bu sırada çıldırmış halde olan Zerrin'i zor tutarlar.