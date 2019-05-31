Avlu'nun sezon finali yayınlandı! Sezon finalinde şok sahne!
Star Tv'nin sevilen dizisi Avlu, dün 44. bölümüyle Star ekranlarına veda ederek sezon finali yaptı. Avlu'nun sezon finalinde yaşanan isyan ve firar ise nefesleri kesti.
Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Avlu, 30 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen 44. son bölümüyle sezon finali yaptı. Ekim ayına kadar ekrana ara verecek olan Avlu'nun son bölümü adeta nefesleri kesti. Avlu'nun yeni sezonda televizyon ekranlarında yer alıp almayacağı ise henüz belli değil. Sevilen dizi Avlu, kanal değişikliği yapabilir ya da dijital platforma geçebilir.
Avlu'nun sezon finalinde, Kudret, Avlu'da artık iktidarın değiştiğinden bahsederek, iktidar kim diye sorar. Adamları hep bir ağızdan “Kudret Öztürk” diye bağırır. Adamlarını peşine takar ve Deniz'in olduğu koğuşa doğru harekete geçer. Bu sırada çıldırmış halde olan Zerrin'i zor tutarlar.
Savcı Zerrin'in akli melekelerinin yerinde olmadığına hükmederek derhal bir hastaneye sevki gerekir diye konuşur. Azra sonunda gerçeği anladığını söyleyerek savcıya alaycı sözlerle sitem eder. Savcı istediklerini aldığını belirterek herkesi salıvermelerini ister.
Deniz savcı ve diğerlerinin ellerindeki kelepçeyi çözmelerini ister. Artık zafer kazanılmıştır. Herkes alkışlarla zaferi kutlar. Kudret belindeki silahı çeker. Aynı anda Zerrin'in odasında kilitli kalan Pelin kameralardan Kudret'i ve adamlarını görür. Çaresizlik içerisinde “kimse yok mu“ diye feryat eder.