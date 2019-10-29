Avlu'nun başrolü Demet Evgar da Erdoğan'ın 29 Ekim davetini reddetti
Cem Yılmaz'ın ardından Demet Evgar da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Beştepe'de gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına katılamayacağını duyurdu.
Avlu dizisinde canlandırdığı Deniz karakteriyle uzun süre konuşulan Demet Evgar, bu sefer başka bir olay nedeniyle gündeme geldi. Evgar, Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın özel davetiyesini paylaşarak 29 Ekim resepsiyonunda olamayacağını söyledi.
Demet Evgar, davete neden katılamayacağını ise şu sözlerle açıkladı:
- "Cumhuriyetimizin 96. yılı dolayısıyla davet edildiğim resepsiyona, Antalya Film Festivali Ulusal Yarışmada yarışacak olan filmim nedeniyle katılamıyorum. Bu davet için teşekkür eder, Cumhuriyet bayramımızı bir kez daha kutlarım."
Cem Yılmaz da gidemeyecek: Önceki gün ise Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından davetiyenin fotoğrafını paylaşarak gösterisi sebebiyle resepsiyona katılamayacağını duyurmuştu.
Peki Demet Evgar kimdir?
Demet Evgar, 19 Mayıs 1980 tarihinde, Manisa’da Bingul Evgar, Levent Evgar çiftinin kızı olarak dünyaya geldi.