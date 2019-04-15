Avlu'dan giden gidene dizinin kilit ismi hakkında şaşırtan karar

Sezon finaline sayılı bölümler kala Avlu dizisinin kadrosunda değişiklikler yapılmaya devam ediyor. 19 Eylül 2019 günü yeni sezona bomba gibi girmek isteyen yapımcılar, oyuncuları revize ederek farklı bir heyecan arayışı içine girdi. Son olarak ise önümüzdeki bölümlerde diziden sevilen bir gardiyanın daha ayrılacağı öğrenildi.