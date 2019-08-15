Avlu dizisinin usta oyuncusu Nursel Köse saldırıya uğradı! 'Tükürüp tartakladılar'

Milliyet'e konuşan oyuncu, Almanya'da yaşadığı çirkin saldırıyı şu sözlerle anlattı: "Sokakta 2-3 kere dazlaklar, kara kaş ve gözüm olduğu için etrafımı çevirip, tükürüp, tartakladı. Her seferinde ramak kala Allah yüzüme baktı da, kurtuldum. Almanya'dan soğuma nedenlerimden biridir bu."