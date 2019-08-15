Avlu dizisinin usta oyuncusu Nursel Köse saldırıya uğradı! 'Tükürüp tartakladılar'

Avlu dizisinin usta oyuncusu Nursel Köse saldırıya uğradı! 'Tükürüp tartakladılar'

Avlu dizisinin usta oyuncusu Nursel Köse, son verdiği röportajda "Sokakta etrafımı çevirip, tükürüp, tartakladılar" diyerek Almanya'da uğradığı saldırıyı anlattı.

Avlu dizisinin usta oyuncusu Nursel Köse saldırıya uğradı! 'Tükürüp tartakladılar' - Sayfa 1

Star Tv ekranlarının reyting rekortmeni Avlu dizisinin başarılı oyuncusu Nursel Köse, son verdiği röportajda Almanya'da sokakta yürürken 2-3 kere saldırıya uğrayıp yüzüne tükürüldüğünü söyledi. 

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Avlu dizisinin usta oyuncusu Nursel Köse saldırıya uğradı! 'Tükürüp tartakladılar' - Sayfa 2

Milliyet'e konuşan oyuncu, Almanya'da yaşadığı çirkin saldırıyı şu sözlerle anlattı: "Sokakta 2-3 kere dazlaklar, kara kaş ve gözüm olduğu için etrafımı çevirip, tükürüp, tartakladı. Her seferinde ramak kala Allah yüzüme baktı da, kurtuldum. Almanya'dan soğuma nedenlerimden biridir bu."

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Avlu dizisinin usta oyuncusu Nursel Köse saldırıya uğradı! 'Tükürüp tartakladılar' - Sayfa 3

Yaşadığı saldırıdan çok etkilenen oyuncu, sözlerine"Çok travma ve korkular yaşadım. Rüyalarıma girdi. Dazlak ve faşiste tahammül edemem" diyerek devam etti.

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Avlu dizisinin usta oyuncusu Nursel Köse saldırıya uğradı! 'Tükürüp tartakladılar' - Sayfa 4

Peki, Nursel Köse kimdir?

 Nursel Köse, 1 Ocak 1961 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Köse,17 yaşında üniversite için Almanya’ya yerleşmiştir. Köln Üniversitesi’nde Mimarlık okuduktan sonra kısa bir süre mesleğini yapmıştır. Öğrenciyken paralelinde, aktör, komedyen, yazar, şair ve radyo tiyatrosu yazarı olarak çalıştı. 

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