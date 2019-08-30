Avlu dizisinin Kudret'i Nursel Köse gizlice evlenmiş 14 yıldır aşk yaşıyormuş

Avlu dizisinin Kudret'i Nursel Köse gizlice evlenmiş 14 yıldır aşk yaşıyormuş

Avlu dizisinin Kudret'i Nursel Köse, geçtiğimiz sene herkesten gizli evlenmiş. 14 Yıllık aşkıyla hayatını birleştirmiş.

Avlu dizisinin Kudret'i Nursel Köse gizlice evlenmiş 14 yıldır aşk yaşıyormuş - Sayfa 1

Son olarak Avlu dizisindeki oyunculuğuyla herkesi mest eden oyuncu Nursel Köse, 14 yıldır aşk yaşadığı Ulrich Mertin ile geçtiğimiz yıl Danimarka’da evlendiğini açıkladı. 2.Sayfa programına konuk olan Köse, bir yıl önce evlendiğini itiraf etti.

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Avlu dizisinin Kudret'i Nursel Köse gizlice evlenmiş 14 yıldır aşk yaşıyormuş - Sayfa 2

Köse, herkesten gizli evlendiği aşkına dair şunları söyledi: ''14 yıllık ilişkimin 13. yılının sonunda evlendik. Bu zamana kadar sizlerden sakladım. Danimarka’da Kopenhag’da evlendik. Orada çok formalitesiz evleniyorsun, belgelerini gönderiyorsun 15 günde halloluyor. 

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Avlu dizisinin Kudret'i Nursel Köse gizlice evlenmiş 14 yıldır aşk yaşıyormuş - Sayfa 3

Çok özel bir andı benim için, özelimizi korduk bu yüzden. Hatta evlendirme dairesinden çıktık hayranlarımıza denk geldik ‘fotoğraf çektirelim’ dediler. 

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Avlu dizisinin Kudret'i Nursel Köse gizlice evlenmiş 14 yıldır aşk yaşıyormuş - Sayfa 4

‘Bizim için çok özel bir gün’ deyip çektirmedik. Şimdi şimdi paylaşıyorum insanlarla evlendiğimi. Eşim Almanya’da yaşıyordu Türkiye’ye taşındı. Müzikle uğraşıyor kendisi müzisyen."

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