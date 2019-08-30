Avlu dizisinin Kudret'i Nursel Köse gizlice evlenmiş 14 yıldır aşk yaşıyormuş

Son olarak Avlu dizisindeki oyunculuğuyla herkesi mest eden oyuncu Nursel Köse, 14 yıldır aşk yaşadığı Ulrich Mertin ile geçtiğimiz yıl Danimarka’da evlendiğini açıkladı. 2.Sayfa programına konuk olan Köse, bir yıl önce evlendiğini itiraf etti.