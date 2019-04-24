Avengers'a +18 şartı mı geliyor?

2014 yılında Kevin Feige, Avengers filminin 18+ sınırlamaya maruz kalabileceği hakkında yorum yapmıştı. Yaptığı bu açıklamada Feige şu sözleri sarf etmişti: "Yenilmezler'i gönderdiğimiz zaman, bazı sahneler Amerikan Sinema Birliği Derneği tarafından r-rated ibaresiyle geri döndü. Bu iki kez yaşandı. Biz de tekrar gittik ve ayarlamaları yapmak zorunda kaldık."