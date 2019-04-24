Avengers'a +18 şartı mı geliyor?
Marvel'ın süper kahramanlarının tümünü ilk kez bir araya getiren Avengers filmi hakkında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Söylenilenlere göre Avengers filmi 18+ yaş sınırlamasına tabi tutulabilirdi. Ancak Marvel önemi büyük olan bir sahneyi filmden çıkartarak bu sorunu engelledi.
2014 yılında Kevin Feige, Avengers filminin 18+ sınırlamaya maruz kalabileceği hakkında yorum yapmıştı. Yaptığı bu açıklamada Feige şu sözleri sarf etmişti: "Yenilmezler'i gönderdiğimiz zaman, bazı sahneler Amerikan Sinema Birliği Derneği tarafından r-rated ibaresiyle geri döndü. Bu iki kez yaşandı. Biz de tekrar gittik ve ayarlamaları yapmak zorunda kaldık."
Özellikle ajan Coulson'ın ölüm sahnesi nedeniyle bu ibareye uygun görülen film hakkında Feige şu sözler ile açıklamasına devam etmişti: "Birilerini kazığa oturttuğunuzda ve göğsüne bıçak darbesi aldığında sorun var demektir." Bilindiği üzere Coulson'ın ölümüne neden olan kişi Thor'un üvey kardeşi Loki olmuştu.
Avengers filminin kötüsü olan Loki'nin Coulson'ı öldürdüğü sahneyi açıkça görmemiş, yalnızca Coulson'un arkasından bir asa darbesi aldığına tanık olmuştuk. Filmin Amerika'da yayınlanan DVD versiyonlarında bu sahnenin sansüzsüz halini görebilmek mümkünken, İngiltere'de tartışma yaratan bir durum ortaya çıkmıştı.
Avengers filmiyle birlikte Marvel Sinematik Evreni'ndeki devamlılığı sona eren ajan Coulson karakteri Agents of Shield dizisi ve Captain Marvel filminde görülmeye devam etmişti.