Avengers hasılat rekoru kırdı! Türk oyuncuların Avengers benzerlikleri olay oldu
25 Nisan'da vizyona giren Avengers: Endgame, Türkiye’de, tüm zamanların en iyi açılış rekorunu kırdı. Hayranlar filmin etkisinden hala çıkamamışken, Türk oyuncuların Avengers karakterlerine olan benzerlikleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. İşte Türk oyuncuları, Avengers filmine dahil olsaydı kim hangi karateri canlandırırdı sorusunun cevabı...
Tüm dünyada yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Avengers: Endgame, 25 Nisan Perşembe günü vizyona girdi.
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Avengers: Endgame, vizyona girdiği ilk gün 6.082.094 TL’lik hasılat ile Türkiye’de, tüm zamanların en iyi açılış rekorunu kırdı. Film ilk gününde 352.089 kişi tarafından izlendi.
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Marvel hayranları filmin etkisindeyken sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla çok konuşuldu. Türk oyuncuları Avengers'a dahil olsaydı hangi oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı sorusu gündem oldu.
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Aralarında Murat Boz'dan Burcu Biricik'e, Elçin Sangu'dan Kerem Bürsin'e, Hazal Kaya'dan Engin Öztürk'e yok yok! İşte Marvel hayranlarının cevabı...
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