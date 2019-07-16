Avengers filminin kahramanlarının kazancı dudak uçuklattı! İşte o şoke eden kazançlar

Avengers filminin kahramanlarının kazancı dudak uçuklattı! İşte o şoke eden kazançlar

Forbes, 2019'un en çok kazanan 100 ünlü ismini açıklayınca Avengers'ın kahramanlarının da kazançları ortaya çıkmıştı. İşte Avengers kahramanlarının kazançları...

Avengers filminin kahramanlarının kazancı dudak uçuklattı! İşte o şoke eden kazançlar - Sayfa 1

Forbes’un 2019’un en çok kazanan 100 ünlü ismini açıkladığı listeye göre, Marvel karakterlerine hayat veren oyuncular toplamda 340 milyon dolarlık (2 milyar TL) kazanç elde etti. 

İşte Avengers kahramanlarının kazandığı paralar...

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Avengers filminin kahramanlarının kazancı dudak uçuklattı! İşte o şoke eden kazançlar - Sayfa 2


Art-Man / Paul Rudd 41 milyon dolar

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Avengers filminin kahramanlarının kazancı dudak uçuklattı! İşte o şoke eden kazançlar - Sayfa 3

Kaptan Amerika / Chris Evans 44 milyon dolar

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Avengers filminin kahramanlarının kazancı dudak uçuklattı! İşte o şoke eden kazançlar - Sayfa 4

Rocket karakterine sesiyle hayat veren Bradley Cooper 57 milyon dolar

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