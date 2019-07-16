Avengers filminin kahramanlarının kazancı dudak uçuklattı! İşte o şoke eden kazançlar
Forbes, 2019'un en çok kazanan 100 ünlü ismini açıklayınca Avengers'ın kahramanlarının da kazançları ortaya çıkmıştı. İşte Avengers kahramanlarının kazançları...
Forbes’un 2019’un en çok kazanan 100 ünlü ismini açıkladığı listeye göre, Marvel karakterlerine hayat veren oyuncular toplamda 340 milyon dolarlık (2 milyar TL) kazanç elde etti.
İşte Avengers kahramanlarının kazandığı paralar...
17
Art-Man / Paul Rudd 41 milyon dolar
27
Kaptan Amerika / Chris Evans 44 milyon dolar
37
Rocket karakterine sesiyle hayat veren Bradley Cooper 57 milyon dolar
47