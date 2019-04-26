Avengers: Endgame filmiyle ilgili tüm merak edilenler

Marvel Sinematik Evreni'nin 11 yıllık hikayesinin kapanışı anlamına gelen Avengers: Endgame tüm dünyada dün vizyona girdi ve merakla beklenen soruların cevapları belli oldu. Google'da en çok arananların, Twitter'da ise en çok konuşulanların zirvesine oturan; tüm zamanların en çok izlenen filmi olmaya aday Endgame'de ölenler, kurtulanlar, dünyanın ve süper kahramanların geleceği netleşti.