Avengers: Endgame filmiyle ilgili tüm merak edilenler
Tüm dünyada dün vizyona giren ''Avengers: Endgame'' filmi yoğun ilgi görüyor. Sosyal medyanın gündeminde olan filmde neler oluyor? Dikkat spoiler içerir.
Marvel Sinematik Evreni'nin 11 yıllık hikayesinin kapanışı anlamına gelen Avengers: Endgame tüm dünyada dün vizyona girdi ve merakla beklenen soruların cevapları belli oldu. Google'da en çok arananların, Twitter'da ise en çok konuşulanların zirvesine oturan; tüm zamanların en çok izlenen filmi olmaya aday Endgame'de ölenler, kurtulanlar, dünyanın ve süper kahramanların geleceği netleşti.
Chris Evans'ın canlandırdığı Steve Rogers karakteri beklendiği gibi seriye veda etti. Marvel ile sözleşmesi sona eren Evans'ın son kez hayat verdiği Captain America seriden mutlu ve duygusal bir sonla ayrıldı.
Steve Rogers'ın vedası sonrası yeni Captain America'nın kim olacağı tartışılıyordu. Beklentiler Rogers'ın en yakın arkadaşı Sebastian Stan'ın canlandırdığı Bucky Barnes / Winter Soldier'ın yeni Captain America olacağı yönündeydi. Ancak Marvel bu konudaki kararıyla bir sürprize imza attı.
Captain America, kalkanını Anthony Mackie'nin canlandırdığı Sam Wilson / Falcon karakterine emanet etti. Böylece Marvel'in gelecek projelerinde siyahi oyuncunun yeni Captain America olacağı kesinleşti.