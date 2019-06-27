Avengers: Endgame filminin çocuk yıldızı: Lütfen beni aşağılamayın!

Avengers: Endgame filminin çocuk yıldızı henüz 7 yaşında olmasına rağmen sosyal medya hesabından birçok hakaret içerikli yorumlar alınca çareyi bir paylaşım ile rica etmekte buldu. Lexi Rabe, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile hayranlarından kendisini ve ailesini rahatsız etmemelerini istedi.