Avengers: Endgame filminin çocuk yıldızı: Lütfen beni aşağılamayın!
Avengers: Endgame filminin çocuk yıldızı Lexi Rabe, sosyal medyadan kendisine ve ailesine yönelik aşağılayıcı ifadelerden duyduğu rahatsızlığı bir paylaşımla dile getirdi.
Avengers: Endgame filminin çocuk yıldızı henüz 7 yaşında olmasına rağmen sosyal medya hesabından birçok hakaret içerikli yorumlar alınca çareyi bir paylaşım ile rica etmekte buldu. Lexi Rabe, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile hayranlarından kendisini ve ailesini rahatsız etmemelerini istedi.
Avengers: Endgame filminde Robert Downey Jr’ın canlandırdığı Tony Stark karakterinin kızını oynayan Rabe, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “Ben daha 7 yaşındayım. Lütfen ailemi ve beni aşağılamayın” dedikten sonra “Sizi seviyorum” sözüyle videoyu bitirdi.
Küçük oyuncunun videosunun altına mesaj yazan annesi, “Lütfen fikirlerinizi kendinize saklayın. Lexi özgür dünyada büyüyebilsin. O normal bir insan olarak yetişiyor ve daha bir çocuk” ifadesini kullandı.
Küçük oyuncunun annesi, bir başka paylaşımında, Robert Downey Jr’ın, hayranlarından Lexi’nin Instagram sayfasına saldırmayı kesmelerini istediği görseli yayınladı.