Avcılar'daki silahlı çatışma anları kameralara yansıdı
AVCILAR'da aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Biri kadın 3 kişi yaralandığı dizi setlerini aratmayan çatışma anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde ortasında aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada biri kadın 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
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Çevrede bulunan vatandaşlar da panikleyerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alıp inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de yaralıları tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı.
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