Avcılar'daki o öğrencilerin yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Eğitim ve öğretim açısından kullanımı riskli bulunan aynı binanın bölünmesi ile kullanılan iki okulda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanları geçen perşembe günü ortak denetim yaptı. Okul binasındaki kolonlardan alınan karotların teknik incelemesi ve gözleme dayalı denetim ardından yapının risk oluşturduğuna kanaat getirildiği belirtildi.