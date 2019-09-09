Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’nda öğrenci sayısı 45 ilçe nüfusundan fazla oldu

“Türkiye’nin en kalabalık ilkokulu olarak biz de yeni öğretim yılına hazırız. 66 ay düzenlemesi nedeniyle hala Türkiye 4 bin 834 öğrencimiz var. Bunların 491’i Suriyeli. Bunların yanı sıra Mısır, Tacikistan, Azerbeycan, ve Iraklı öğrencilerimiz var. 142 öğretmen kadromuzla yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. öğrencimizle, ikili öğretimde, 1 A’dan 1 V’ye olan toplam 100 sınıfta 40-45 öğrenci ortalamamız ile yeni ders yılına ile hazırız.”