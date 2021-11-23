Avcılar'daki dehşette şok detaylar! Uzaklaştırma kararı verilmiş ve 11 kez gözaltına alınmış!
İstanbul Avcılar'da yangın çıkan evde başından tabancayla vurularak ölmüş bir halde bulunan Hasan Akay'ın cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan eşi Betül Akay, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan Akay'ın eşine şiddet uygulamaktan uzaklaştırma aldığı ve 11 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Betül Akay'ın ifadesi kan dondurdu...
Avcılar'da iki gece önce saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Denizköşkler Mahallesi, Üner Sokak'ta bir yangın ihbarı alan ekipler, olay yerine gittiklerinde yanmış evin içinde bir erkek cesediyle karşılamışlardı. Başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Hasan Akay'ın önce intihar ettiği düşünülürken, gözaltına eşinin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Eşini, aralarında çıkan boğuşma sırasında vurulduğunu söyleyen Betül Akay, Cinayet Büro Amirliği'ne götürülmüştü.
Evden uzaklaştırma kararı verilmiş
Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Betül Akay, eşinin yıllardır kendisini dövdüğünü anlatarak "Bundan bir kaç önce yine beni dövdü. O sırada kolum kırıldı. Eşime bir ay uzaklaştırma kararı verdiler. Ben annemin evine gittim. Ancak daha sonra aile birliğimizin bozulmaması için ona geri döndüm" dedi.
Sürekli beni dövüyordu
Poliste verdiği ifadesinde eşinin 2 yıldır çalışmadığını ve sürekli alkollü olduğunu anlatan Betül Akay "Ben internet üzerinden yemek siparişi alıp geçimimizi sağlamaya çalışıyordum. Eşimle aramızda kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşanıyordu. Bana 'Senin beni aldatma potansiyelin var' diye bağırarak darp ediyordu" dedi.
Olay gecesini anlattı
Olay günü eşinin alkollü olarak eve geldiğini anlatan Betül Akay "Eve gelince yine kıskançlıkla ilgili benimle tartıştı. Sonra 'Ölümün benden olacak. Ama acılar içinde olacak' diyerek evde bulunan tineri içerdeki odalara döküp, çakmakla tutuşturdu. Sonra salona yanıma geldi. Ruhsatsız silahını çekerek beni ve çocuğumu öldürmekle tehdit etti. Bugüne kadar ona hiç karşı gelememiştim. Ancak çocuğumu de öldüreceğini söyleyince ona direndim. Aramızda boğuşma oldu. Sonra bir anda silah patladı ve yere düştü" dedi.