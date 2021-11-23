Avcılar'daki dehşette şok detaylar! Uzaklaştırma kararı verilmiş ve 11 kez gözaltına alınmış!

Olay gecesini anlattı

Olay günü eşinin alkollü olarak eve geldiğini anlatan Betül Akay "Eve gelince yine kıskançlıkla ilgili benimle tartıştı. Sonra 'Ölümün benden olacak. Ama acılar içinde olacak' diyerek evde bulunan tineri içerdeki odalara döküp, çakmakla tutuşturdu. Sonra salona yanıma geldi. Ruhsatsız silahını çekerek beni ve çocuğumu öldürmekle tehdit etti. Bugüne kadar ona hiç karşı gelememiştim. Ancak çocuğumu de öldüreceğini söyleyince ona direndim. Aramızda boğuşma oldu. Sonra bir anda silah patladı ve yere düştü" dedi.