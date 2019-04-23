Avcılar'da ortalık savaş alanına döndü!

İSTANBUL Avcılar'da iki aile arasında telefon alışverişinden kaynaklandığı öne sürülen kavgada bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılarak, sopalı saldırı düzenlendi. Kavgada, iki kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.