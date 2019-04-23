Avcılar'da ortalık savaş alanına döndü!
İSTANBUL Avcılar'da iki grup arasında 'telefon alışverişi' yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı polis ekipleri ayırdı. Olayda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL Avcılar'da iki aile arasında telefon alışverişinden kaynaklandığı öne sürülen kavgada bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılarak, sopalı saldırı düzenlendi. Kavgada, iki kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, ikinci el telefon alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle bir otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı, ardından genç bir kız elindeki sopa ile otomobile doğru yöneldi.
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Otomobilde bulunan sürücü ile bir kişi hafif yaralandı.
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Olay üzerine iki tarafın yakınları birbirlerine saldırmak istedi.
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