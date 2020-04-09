Avcılar'da Koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yakınlarını sokakta görünce polisi aradılar

"Babamda koronavirüs testi pozitif çıktı. Bizi de eve tıktılar"

Polisler, binada hasta kimse olup olmadığını soruştururken, 2’nci kattaki ailede hastalık görüldüğü belirtildi. Polis ekiplerini pencereden izleyen 27 yaşında olduğunu, bir süre öncesine kadar Ambarlı Limanı’nda çalıştığını belirten kişi, “Nasıl bir hastalık?” diye sorduktan sonra “Babamda koronavirüs testi pozitif çıktı. Bizi de eve tıktılar, 20 Nisan’a kadar dışarı çıkamıyoruz” dedi.