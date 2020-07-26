Avcılar'da kadın cinayetleri protestosunda gözyaşı hakim oldu! Benim eşim de...
İSTANBUL Avcılar'da kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen grup heykel duruşuyla duruma tepkilerini koydu. O sırada protestoyu gören bir kadının gözyaşlarına boğulması yürek sızlattı.
Uzun süreden bu yana amatör tiyatro sanat yönetmenliği yapan Cemal Uçarman, son olarak Muğla'da erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin başta olmak üzere kadın cinayetlerine toplumsal duyarlılık oluşturmak için harekete geçti. Bu adım çok sayıda vatandaşın ilgisini çekerken bir kadın gözyaşlarına boğularak 'Yaşadığım şiddet aklıma geldi' diye konuştu.
Sanatçıları uzaktan izlerken gözleri dolan Nalan İlgin, aklına 4 yıl önce boşandığı eşinden ve ayrılmasına rağmen devam eden şiddetin geldiğini söyledi. İlgin, evliliği döneminde gördüğü şiddet nedeniyle kaburga kemiklerinin kırıldığını belirterek, "Sanatçıları izlerken yaşadığım şiddet aklıma geldi, kendimi tutamadım" dedi.
Öte yandan önlerinde öldürülen bazı kadınların isim ve fotoğrafları bulunan sanatçıların, Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde 'Heykel' gibi hareketsiz duruşu kısa sürede ilgi topladı. Yoldan geçenler durarak heykel gibi hareketsiz duran yüzleri kanlı melekleri canlandıran 3 kadın ile elleri kanlı 2 erkek ve yöresel kıyafetli kadınları inceleyerek cep telefonları ile görüntüledi.