Avcılar'da kadın cinayetleri protestosunda gözyaşı hakim oldu! Benim eşim de...

Uzun süreden bu yana amatör tiyatro sanat yönetmenliği yapan Cemal Uçarman, son olarak Muğla'da erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin başta olmak üzere kadın cinayetlerine toplumsal duyarlılık oluşturmak için harekete geçti. Bu adım çok sayıda vatandaşın ilgisini çekerken bir kadın gözyaşlarına boğularak 'Yaşadığım şiddet aklıma geldi' diye konuştu.