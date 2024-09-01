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Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı! Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

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Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı! Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı! Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

Kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

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Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı! Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

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Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı! Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı! Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, ekipler aracı kaldırmak için çalışma başlattı.

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