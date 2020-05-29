Avcılar'da gençlerin kavgasında kan aktı ev hapsi cezası aldı

Kavga eden ve yaralananların 18 yaşından küçük olması nedeniyle Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu ekipleri başlattıkları soruşturmayı kısa sürede sonuçlandırarak, Enes G.’yi, A.P.’nin bıçakladığını tespit etti. ‘Kasten yaralama’, ‘Hırsızlık’ ve ‘Görevi kötüye kullanma’ gibi 5 ayrı suçtan kaydı bulunan A.P. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.