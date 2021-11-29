Avcılar'da Esra ve Nurettin Yıldız çiftinden biri evlerinde biri boş arazide öldürülmüştü! Aylar sonra 7 gözaltı

Kan donduran cinayetler nasıl işlenmişti?

11 Ekim Pazartesi gecesi Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bir otomobil bulundu. Otomobilde kan izlerinin yanında, Beyoğlu ve Fatih’te 2 ayrı otelin işletmeciliğini yapan Nuri Yıldız’a ait bir kimlik kartı bulundu. Polis ekipleri, Nuri Yıldız’ın Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan evine gitti…