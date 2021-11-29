Avcılar'da Esra ve Nurettin Yıldız çiftinden biri evlerinde biri boş arazide öldürülmüştü! Aylar sonra 7 gözaltı
İSTANBUL'da 11 Ekim'de işlenen korkunç çifte cinayetle ilgili flaş gelişme! Avcılar'da 11 Ekim'de Esra Yıldız evinde bıçaklanarak öldürüldü. Eşi Nurettin Yıldız'ın otomobili Esenyurt'ta yakılmış halde bulundu. Polis, Nurettin Yıldız'ın cesedini de Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi'nde bulmuştu. 1.5 ay sonra 7 kişi gözaltına alındı...
İstanbul Avcılar'da 11 Ekim'de Esra Yıldız evinde bıçaklanarak öldürüldü. Eşi Nurettin Yıldız'ın otomobili Esenyurt'ta yakılmış halde bulundu. Polis, Nurettin Yıldız'ın cesedini de Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi'nde bulmuştu. Olayla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
7 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor
Yıldız çiftinin öldürülmesiyle ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Kan donduran cinayetler nasıl işlenmişti?
11 Ekim Pazartesi gecesi Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bir otomobil bulundu. Otomobilde kan izlerinin yanında, Beyoğlu ve Fatih’te 2 ayrı otelin işletmeciliğini yapan Nuri Yıldız’a ait bir kimlik kartı bulundu. Polis ekipleri, Nuri Yıldız’ın Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan evine gitti…
Evde Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız boğazı kesilerek öldürülmüş
Kapıyı çaldı, ancak kimse açmadı. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Esra Yıldız’ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu…Esra Yıldız’ın DNA örnekleri alındı, araçta bulunan kan iziyle karşılaştırıldı. Ancak araçtaki kan izi Esra Yıldız’a ait olmadığı ortaya çıktı…