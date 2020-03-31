Avcı Kızlar Çetesi! Pavyona götürüp tehditle yüksek hesap ödettiler
ANKARA'da, sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü kişileri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden 'Avcı Kızlar Çetesi' çökertildi. İddianameden dehşete düşüren tuzaklar çıktı....
Sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü kişileri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik Ankara'da başlatılan soruşturma tamamlanarak, 112 sanık için iddianame hazırlandı. Polisin 'avcı kız' adını verdiği operasyonda ele geçirilen örgüt lideri Emrah Erdinç ve 11 örgüt yöneticisi için bin 605'er yıl hapis cezası talep edildi. İddianameye giren detaylar ve fiziki takip görüntüleri tüyler ürpertti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri, anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik Temmuz 2019’da başlattığı soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından hazırlanan ve Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 107 müşteki, 12’si yönetici olmak üzere 112 sanık yer aldı.
5-10 BİN LİRA HESAP
İddianamede, örgüt liderinin Emrah Erdinç, örgüt yöneticilerinin de Erhan Çark, Batuhan Yunus Aydın, Aygün Aydın, Uğur Kaya, Kemal Baykal, Ersin Kurt, Okan Yiğit, Hüseyin Topakkaya, Erol Yetik, Alican Yalçın ve Turgay Yalçın olduğu belirtildi. Örgütün anlaşmalı olduğu gece kulüplerine, örgüt üyesi kadınların sosyal medyadan tanıştıkları müştekileri götürdükleri ve kısa sürede 5-10 bin lira gibi hesap çıkartıldığı belirtildi. Hesaba itiraz edenlerin ise örgüt üyeleri tarafından fiziki ve manevi cebire maruz kalarak, yağmalandıkları bildirildi.
İŞ BÖLÜMÜ YAPMIŞLAR
İddianamede, örgütün çalışma sistemi de detaylı bir şekilde anlatıldı. Buna göre, örgüt yöneticilerinin örgüt üyeleri ile müştekilerin buluşmalarını ve sonrasında müştekilerin anlaşmalı gece kulüplerine götürülmesi eylemlerinin planlayıcısı oldukları, müştekiyi sosyal medyadan tuzağa düşürenlere ‘yazıcı’, buluşup gece kulübüne götürenlere ‘yarıcı’, hesabı tahsil eden kişilere ise ‘koparıcı’ adı verildiği belirtildi. Elde edilen paranın ise masa hesabı düşüldükten sonra mekan sahibi ve ‘yarıcı’ kız arasında ikiye bölündüğü, ‘yarıcı’ kızın ise komisyonunu aldıktan sonra parayı örgüt yöneticilerine verdiği anlatıldı.