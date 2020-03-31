Avcı Kızlar Çetesi! Pavyona götürüp tehditle yüksek hesap ödettiler

İŞ BÖLÜMÜ YAPMIŞLAR

İddianamede, örgütün çalışma sistemi de detaylı bir şekilde anlatıldı. Buna göre, örgüt yöneticilerinin örgüt üyeleri ile müştekilerin buluşmalarını ve sonrasında müştekilerin anlaşmalı gece kulüplerine götürülmesi eylemlerinin planlayıcısı oldukları, müştekiyi sosyal medyadan tuzağa düşürenlere ‘yazıcı’, buluşup gece kulübüne götürenlere ‘yarıcı’, hesabı tahsil eden kişilere ise ‘koparıcı’ adı verildiği belirtildi. Elde edilen paranın ise masa hesabı düşüldükten sonra mekan sahibi ve ‘yarıcı’ kız arasında ikiye bölündüğü, ‘yarıcı’ kızın ise komisyonunu aldıktan sonra parayı örgüt yöneticilerine verdiği anlatıldı.