Ava çıkan balıkçılar ağları dolu döndü! Yeni sezonun ilk balık mezadı yapıldı

Balıkları tür ve büyüklüğüne göre ayırarak kasalara dolduran balıkçılar, 1000 kasa sardalyayı Yalova Dereağzı balık çıkarma noktasında kıyıya çıkarıp soğutuculu araçlarla Bursa ve Karamürsel Ereğli balık hallerine sevk etti.