Ava çıkan balıkçılar ağları dolu döndü! Yeni sezonun ilk balık mezadı yapıldı
Denizlerde av yasağının kalkmasıyla "vira bismillah" diyen balıkçıların ağları, palamut, hamsi, mezgit, sardalya ve istavritle doldu. Marmara ve Karadeniz'e doğru yola çıkan İstanbullu balıkçılar ise kasalar dolusu palamut ile ilk avlarını tamamladı.
Karamürsel ilçesinde düzenlenen törenin ardından Ereğli Limanı'ndan 38 metrelik gırgır teknesiyle ayrılan Ali Abanoz, İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bıraktı. Teknenin 25 kişilik mürettebatı, balıkla dolan ağları yaklaşık 2 saatte topladı.
Balıkları tür ve büyüklüğüne göre ayırarak kasalara dolduran balıkçılar, 1000 kasa sardalyayı Yalova Dereağzı balık çıkarma noktasında kıyıya çıkarıp soğutuculu araçlarla Bursa ve Karamürsel Ereğli balık hallerine sevk etti.
Sezonun ilk avını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan balıkçılar, Marmara Denizi'nde ava devam etti.
Kocaeli'de yeni sezonun ilk mezadı yapıldı
Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde, yeni sezonun ilk balık mezadı gerçekleştirildi.