AUZEF sınav sonuçları açıklanıyor TC ile AKSİS sonuç sorgulama

Öğrencilerin heyecanla beklediği AUZEF vize sınav sonuçları bugün İstanbul Üniversitesi tarafından açıklanıyor, yeni haber geldi. Online yapılan ve her dersten 20 soru sorulan AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden TC ile sorgulanacak.