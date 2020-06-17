AUZEF sınav sonuçları açıklanıyor TC ile AKSİS sonuç sorgulama
AUZEF vize sınav sonuçları bugün yani 17 Haziran Çarşamba günü açıklanıyor, İstanbul Üniversitesi'nden açıklama geldi. AUZEF vize sonuçları AKSİS sonuç sorgulama ekranından https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden açıklanacak. Peki AUZEF sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Öğrencilerin heyecanla beklediği AUZEF vize sınav sonuçları bugün İstanbul Üniversitesi tarafından açıklanıyor, yeni haber geldi. Online yapılan ve her dersten 20 soru sorulan AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden TC ile sorgulanacak.
İstanbul Üniversitesi yaptığı son açıklama ile 1-14 Haziran arasında online olarak yapılan AUZEF sınav sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu. Peki AUZEF sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?
AUZEF SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçları 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden ilan edilecektir.
İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınav sonuçları //auzef.istanbul.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.
AUZEF SINAV TAKVİMİ 2020
1 HAZİRAN-14 HAZİRAN (ARA SINAV-VİZE)
10 TEMMUZ-20 TEMMUZ (BİTİRME-FİNAL)
10 AĞUSTOS-21 AĞUSTOS (TELAFİ-BÜTÜNLEME)
17 EYLÜL-18 EYLÜL (MEZUNİYETE ÜÇ DERS)
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANAC