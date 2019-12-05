AUZEF sınav sonuçları açıklandı AKSİS girişi TC ile sonuç sorgulama
AUZEF sınav sonuçları açıklandı. 23-24 Kasım AUZEF vize ara sınavına giren öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarını AKSİS öğrenci girişi panelinde TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak.
AUZEF sınav sonuçları gece yarısı açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) vize sınavı 23-24 Kasım'da yapılmıştı. AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, AUZEF sınav sonuçlarının bugün, gün içinde açıklanacağını söylemişti .AUZEF sınav sonuçları OYS öğrenci girişi panelinde TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak.
AUZEF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı: 2019-2020 AUZEF Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması öğrencilerin gözü AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfasına çevrildi.
AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir:
AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek.
AUZEF sınav tarihleri: AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapıldı.