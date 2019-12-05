AUZEF sınav sonuçları açıklandı AKSİS girişi TC ile sonuç sorgulama

AUZEF sınav sonuçları gece yarısı açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) vize sınavı 23-24 Kasım'da yapılmıştı. AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, AUZEF sınav sonuçlarının bugün, gün içinde açıklanacağını söylemişti .AUZEF sınav sonuçları OYS öğrenci girişi panelinde TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak.