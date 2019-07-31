Audi Cup’ta Fenerbahçe Bayern Münih'e mağlup oldu
Özel bir turnuvada Bayern Münih ile karşılaşan Fenerbahçe, beklentilerin oldukça altında kaldı. Sarı lacivertliler, Alman devi Bayern Münih'e 6-1 yenildi.
Avrupa’nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup start aldı. Allianz Arena’da düzenlenen turnuvada açılış maçı, Real Madrid ile Tottenham arasında oynandı. Mücadele 1-0 sonuçlanırken, Tottenham finale çıktı.
Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.
Organizasyonda final karşılaşması çarşamba günü TSİ 21.30’da Tottenham ile Bayern Münih arasında, 3’üncülük maçı ise TSİ 18.30’da Real Madrid ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Fenerbahçe direnemedi
Organizasyonun ikinci maçında ise Bayern Münih ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Maçta Almanya Futbol Federasyonundan FIFA kokartlı Felix Brych düdük çaldı. Yardımcılıklarını ise Marco Achmüller ile Christian Dietz yaptı.