Audi Cup’ta Fenerbahçe Bayern Münih'e mağlup oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Audi Cup’ta Fenerbahçe Bayern Münih'e mağlup oldu

Özel bir turnuvada Bayern Münih ile karşılaşan Fenerbahçe, beklentilerin oldukça altında kaldı. Sarı lacivertliler, Alman devi Bayern Münih'e 6-1 yenildi.

Audi Cup’ta Fenerbahçe Bayern Münih'e mağlup oldu - Sayfa 1

Avrupa’nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup start aldı. Allianz Arena’da düzenlenen turnuvada açılış maçı, Real Madrid ile Tottenham arasında oynandı. Mücadele 1-0 sonuçlanırken, Tottenham finale çıktı.

117
Audi Cup’ta Fenerbahçe Bayern Münih'e mağlup oldu - Sayfa 2

Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.

217
Audi Cup’ta Fenerbahçe Bayern Münih'e mağlup oldu - Sayfa 3

Organizasyonda final karşılaşması çarşamba günü TSİ 21.30’da Tottenham ile Bayern Münih arasında, 3’üncülük maçı ise TSİ 18.30’da Real Madrid ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

317
Audi Cup’ta Fenerbahçe Bayern Münih'e mağlup oldu - Sayfa 4

Fenerbahçe direnemedi

Organizasyonun ikinci maçında ise Bayern Münih ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Maçta Almanya Futbol Federasyonundan FIFA kokartlı Felix Brych düdük çaldı. Yardımcılıklarını ise Marco Achmüller ile Christian Dietz yaptı.

417