ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda kriz çıktı! Senarist sorunu sürüyor...

Senarist değişikliğinin ardından dizinin yeni bölümü bir hafta ertelendi. Bu durum, izleyiciler arasında "Aşk ve Gözyaşı bitiyor mu?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: "FİNAL YOK!"

Sosyal medyada artan söylentilerin ardından dizinin resmi hesabından açıklama yapıldı. Yapım ekibi, dizinin final yapacağı iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dizimizin final yapacağına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Aşk ve Gözyaşı, sürpriz gelişmeleriyle bir haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma'dan itibaren her Cuma saat 20.00'de ATV'de izleyicilerimizle buluşmaya devam edecektir."