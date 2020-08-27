ATV'nin tartışmalı dizisinin fişi çekildi yeni sezonda yer almayacak!

Dizinin final yapmasında RTÜK'e gelen şikayetlerin etkili olduğu ortaya atılan iddialar arasında yerini aldı. Dizide bir babanın, genç kızının, arkadaşı ile çarpık ilişkisini konu alması ve bu ilişkinin eş tarafından ört bas edilmesi büyük tepki çekti.