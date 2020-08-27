ATV'nin tartışmalı dizisinin fişi çekildi yeni sezonda yer almayacak!
ATV ekranlarında yalnızca dört bölüm yayımlanan dizinin yayın hayatına son verildi. Çarpık ilişkiler nedeniyle tartışmalara konu olan RTÜK'e şikayet edilen dizinin fişi çekildi.
Başrollerinde Erkan Petekkaya ve İlayda Çevik'in yer aldığı Gel Dese Aşk dizisi ani bir kararla yayından kaldırıldı. Geçtiğimiz sezon ekranlara ilk dört bölümüyle gelen ardından koronavirüs salgını sebebiyle çekimleri duran dizi, zorunlu olarak sezon arasına girdi fakat yeni sezona giriş yapamadı.
Koronavirüs nedeni ile çekimlerine ara verilen Gel Dese Aşk dizisi 15 Temmuz'da yeniden setlere dönmeye hazırlanıyordu ancak iddialara göre dizi ani bir kararla final yaparak yayından kaldırıldı.
Dizinin final yapmasında RTÜK'e gelen şikayetlerin etkili olduğu ortaya atılan iddialar arasında yerini aldı. Dizide bir babanın, genç kızının, arkadaşı ile çarpık ilişkisini konu alması ve bu ilişkinin eş tarafından ört bas edilmesi büyük tepki çekti.
Gel Dese Aşk dizisinin konusu:
Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir.