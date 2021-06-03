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ATV'nin sevilen dizisinden kötü haber final tarihi belli oldu işte detaylar...

ATV'nin sevilen dizisinden kötü haber final tarihi belli oldu işte detaylar...

ATV'de yayımlanan dizi için sona gelindi. Sevilen dizinin final tarihi belli oldu ATV dizinin fişini çekti.

ATV'nin sevilen dizisinden kötü haber final tarihi belli oldu işte detaylar...

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi için sona gelindi. Yaz sezonu için hazırlık yapan kanallar reytinglerde kötü giden dizilerin fişini çekti. Hikayeleri biten diziler ise finale hazırlandı. Son haber ise ATV ekranlarından geldi.

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ATV'nin sevilen dizisinden kötü haber final tarihi belli oldu işte detaylar...

Atv ekranlarına hikayesi ve oyuncu kadrosuyla damga vuran Maraşlı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. 

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ATV'nin sevilen dizisinden kötü haber final tarihi belli oldu işte detaylar...

Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı Maraşlı dizisinin final tarihi belli oldu. 

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ATV'nin sevilen dizisinden kötü haber final tarihi belli oldu işte detaylar...

26 bölüme uzatılan dizinin son yayın tarihi 12 Temmuz olacak.

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