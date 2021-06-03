ATV'nin sevilen dizisinden kötü haber final tarihi belli oldu işte detaylar...
ATV'de yayımlanan dizi için sona gelindi. Sevilen dizinin final tarihi belli oldu ATV dizinin fişini çekti.
Televizyon ekranlarının sevilen dizisi için sona gelindi. Yaz sezonu için hazırlık yapan kanallar reytinglerde kötü giden dizilerin fişini çekti. Hikayeleri biten diziler ise finale hazırlandı. Son haber ise ATV ekranlarından geldi.
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Atv ekranlarına hikayesi ve oyuncu kadrosuyla damga vuran Maraşlı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi.
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Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı Maraşlı dizisinin final tarihi belli oldu.
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26 bölüme uzatılan dizinin son yayın tarihi 12 Temmuz olacak.
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