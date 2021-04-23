ATV'nin Kardeşlerim dizisine bomba transfer Tolga'yı bakın kim oynayacak
ATV'nin Kardeşlerim dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Kardeşlerim'de Tolga karakterine hayat verecek.
ATV'de yayımlandığı ilk günden beri ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in başrolünde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimler yer alırken genç yetenekler Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgın Coşkun...
Hikayesi ve özellikle genç oyuncu kadrosu ile izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başaran Kardeşlerim dizisi kısa bir sürede başarısını reytingleri ile kanıtladı. Kardeşlerim dizisi kadrosuna genç bir isim daha dahil etti.
Dizinin yarın akşam (24 Nisan Cumartesi) ekrana gelecek olan 10. bölümü itibariyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Berk Ali Çatal, 'Tolga' karakterine hayat verecek.
Çok güzel bir hikayeye ve kadroya sahip bir projede yer alıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Çatal şunları söyledi:
''Biraz ilginç ve merak uyandıran bir karaktere hayat veriyorum. Tolga ile benzer huylarımız da var tabii.''