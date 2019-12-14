ATV'nin iddialı dizisinin fişi çekildi oyuncular bile final kararına şaşırdı
ATV'nin sevilen dizisi için final kararı verildi hem dizinin oyuncuları hem de takipçileri neye uğradıklarını şaşırdı.
Büyük umutlarla başlayan, iddialı diziler birer birer final yapacaklarını duyurmaya başladı. Her Yerde Sen, Elimi Bırakma, Kurşun, Sevgili Geçmiş ve Aşk Ağlatır dizilerinin final yapmasının ardından bu kez de ATV kanalı bir dizinin fişini çekti
Yeni yıl öncesi final yapacağı duyurulan ATV dizisinin hem oyuncuları hem de takipçileri bu duruma üzüldü. Hiç beklenmeyen final kararı bu kez Kimse Bilmez dizisinden geldi.
Keremcem (Ali), Özgü Kaya (Sevda), Burak Serdar Şanal (Pilot), Zeynep Elçin (Duygu), Zehra Yılmaz (Tuğçe), Kubilay Penbeklioğlu (Köksal), Özlem Başkaya (Hayriye), Ferdi Kurtuldu (Hüdaverdi),Yiğit Koçak (Sinan), Selda Özbek (Meral), Hakan Altıner'in (İlhan) rol aldığı iddialı dizinin 28'inci haftasından final yapacağı belirtildi.
Final kararı, dizi oyuncuları tarafından da dizinin hayranları tarafından da üzüntüyle karşılandı.