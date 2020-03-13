ATV'nin Hercai yıldızı Ebru Şahin Akın Akınözü hakkında bomba itiraflar yaptı
Herkes tarafından ilgiyle izlenen ATV dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, rol arkadaşı Akın Akınözü hakkında yaptığı itiraflarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ebru Şahin, Hercai dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir hayran kitlesi elde etti. Başrolü paylaştığı Akın Akınözü ile de uyumu hiç kimsenin gözünden kaçmadı. Sosyal medyayı zaman zaman sallayan ikilinin gerçek hayatta da sevgili olmasını isteyince Ebru Şahin, baskıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.
Dün akşam, yüzü olduğu markanın lansmanında görüntülenen Ebru Şahin, bu ilgi ve sevgiden çok mutlu olduğunu söyledi. Zaman zaman hayranlarının ''gerçek hayatta da sevgili olun'' baskısıyla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Şahin, samimi itiraflarlarda bulundu.
Ebru Şahin, Akın Akınözü ile çok yakıştırıldıklarını şu sözlerle anlattı:
''Partnerimle çok yakıştırdıkları için çok mesaj alıyoruz. Bir dizide bulunuyoruz ve bir karakter canlandırıyoruz.''
''Uyumlu bulunmamız çok hoşumuza gider bu dizimizin başarısını sağlar. Onun dışında aşırıya kaçılması iki tarafı zorlayıcı olabiliyor. İnsanların özel hayatına saygı duyulması daha tatlı olabilir.''