ATV'nin Hercai dizisi Avrupa'da rekor kırdı

1 milyon takipçi

Sabah'ın televizyon eleştirmeni Yüksel Aytuğ, diziyle ilgili şaşırtan bilgileri köşesinde paylaştı. Youtube'da en hızlı 1 milyon üyeye ulaşan dizi ise Hercai oldu. Henüz altıncı bölüm yayınlanmadan dizi, Youtube kanalında 1 milyon takipçiye ulaşarak bu alanda yeni bir rekorun da sahibi oldu. Daha önceki rekor da yine bir başka atv dizisi Sen Anlat Karadeniz'e aitti.