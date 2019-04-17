ATV'nin Hercai dizisi Avrupa'da rekor kırdı
ATV'nin yeni dizisi Hercai, sosyal medyada rekor üstüne rekor kırıyor. Televizyonların sosyal medya ölçümlerini yayınlayan The WIT'in raporuna göre, Avrupa'nın Twitter'da en çok yorum yapılan dizisinin Hercai olduğu belirlendi.
ATV'nin yeni dizisi Hercai televizyon reytinglerini altüst ettiği gibi sosyal medyada da rekor üstüne rekor kırıyor. Youtube'daki her Hercai bölümünün altında en az 15 bin yorum yer alıyor. İlk bölümü Youtube'da 15 milyon kez izlenen Hercai, altıncı bölüm fragmanı yayınlandıktan sadece 24 saat sonra Youtube'da 5 milyon izlenme sayısına ulaştı.
1 milyon takipçi
Sabah'ın televizyon eleştirmeni Yüksel Aytuğ, diziyle ilgili şaşırtan bilgileri köşesinde paylaştı. Youtube'da en hızlı 1 milyon üyeye ulaşan dizi ise Hercai oldu. Henüz altıncı bölüm yayınlanmadan dizi, Youtube kanalında 1 milyon takipçiye ulaşarak bu alanda yeni bir rekorun da sahibi oldu. Daha önceki rekor da yine bir başka atv dizisi Sen Anlat Karadeniz'e aitti.
Instagram takipçi sayısı patladı
Yayınlandığı her bölümde 100 binin üzerinde paylaşımla Türkiye ve dünya gündeminde ilk sırada yer almayı başaran Hercai'nin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün dizi başlamadan önce ınstagramdaki takipçi sayısı 100 binin altındaydı.
Dizini başrol oyuncularının Instagram'daki takipçi sayıları da dördüncü haftada 1 milyonun üzerine çıktı. Dizi henüz yayınlanmadan Hercai'nin afişi de Youtube üzerinden rekor sayıda (7 bin 500) oyla seçilmişti.