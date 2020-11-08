ATV'nin fenomen dizisinde koronavirüs şoku! Ölüm haberi üzüntüye boğdu

Oyuncular Sendikası genç kamera asistanı Mert Dizmen'in vefat haberini duyurdu. Yapılan duyuruda "Beni Bırakma dizimizde Kamera asistanı olarak çalışan Mert Dizemen maalesef vefat etmiştir.. Genç yaştaki bu kayıp hepimizi derinden üzmüştür.' denildi.