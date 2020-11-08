ATV'nin fenomen dizisinde koronavirüs şoku! Ölüm haberi üzüntüye boğdu
ATV'de ekrana gelen Beni Bırakma dizisindeki ölüm haberi herkesi üzüntüye boğdu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dizi setlerini de vurdu. ATV'de ilk bölümü 8 Ocak 2018'de yayınlanan Beni Bırakma dizisinde koronavirüs kaynaklı ölüm herkesi şok etti.
Oyuncular Sendikası'nın duyurduğu ölüm haberi sadece dizi çalışanlarını değil sektörde de derin üzüntü yarattı.
Hikayesini Nebahat Küçükazay’ın kaleme aldığı, Focus Film imzalı filmde koronavirüs şoku sette moralleri düşürdü. Ayşegül Işıkay'ın yönetmenliğini üstlendiği dram türünde dizide görev yapan karema asistanı Mert Dizmen koronavirüsten hayatını kaybetti.
Oyuncular Sendikası genç kamera asistanı Mert Dizmen'in vefat haberini duyurdu. Yapılan duyuruda "Beni Bırakma dizimizde Kamera asistanı olarak çalışan Mert Dizemen maalesef vefat etmiştir.. Genç yaştaki bu kayıp hepimizi derinden üzmüştür.' denildi.