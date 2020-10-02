ATV'nin en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer
Oktay Kaynarca'nın başrolde olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunda yeni bir transfer gerçekleşti.
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla seyircinin karşısına çıkmaya artık gün sayıyor. İlk 5 sezonunda elde ettiği başarının ardından korona virüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezonu için yapılan transferlerin de ardı arkası kesilmiyor.
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Onur Tan'ın yönettiği EDHO'nun ekibine son olarak Gökhan Akteke katıldı. Akteke fenomen dizide Rıfkı karakterine hayat verecek.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6. Sezonu salı akşamı başlıyor.
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Gökhan Akteke: 1988 yılında Kütahya'da doğdu. Anadolu Üniversitesi AÖF'de İktisat okudu.Ayrıca Bağımsız Sinema Kolektifi Kamera Önü Oyunculuk, İstanbul Drama Sanat Akademisi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır.
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