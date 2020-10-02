ATV'nin en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla seyircinin karşısına çıkmaya artık gün sayıyor. İlk 5 sezonunda elde ettiği başarının ardından korona virüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezonu için yapılan transferlerin de ardı arkası kesilmiyor.