ATV'nin dizi yıldızı Oktay Kaynarca evleniyor mu? Bomba çocuk açıklaması
ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, verdiği bir röportajda en çok canlandırmak istediği kişiyi söyledi.
Kurtlar Vadisi adlı dizi ile adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Oktay Kaynarca, şu sıralar ATV'de yayınlanan EDHO dizisiyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Kaynarca, verdiği bir röportajda canlandırdığı roller ve özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
Sabah'tan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Oktay Kaynarca, şu anda rol aldığı dizide ailesinden çok şey olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ü oynamanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Kaynarca, evlilik sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi.
Baba olmak istiyorum: Bugüne kadar baba olamayışını "Kısmet değilmiş. Tercih etmedim değil de, denk gelmedi diyelim. Baba olmak istiyorum, hala umudum var." diyerek açıklayan Kaynarca, 3. evliliğe sıcak baktığını belirterek şu ifadelere yer verdi:
Bence romantik bir şey evlilik: "Neden olmasın? Korkulacak ya da bana uzak bir şey değil açıkçası. Evliliği bana düşündürecek bir durumun oluşması gerekir. Romantik bir şey bence evlilik. Evlilikte düğün gibi seremoniler bana sıkıcı geliyor yalnızca."